Москва, 14 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов открыл собственную лигу. Об этом 14 августа он сообщил на пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Мы открыли свою лигу — MMA Global», — сказал Нурмагомедов.

Лига будет заниматься организацией боёв по правилам смешанных единоборств. По словам Нурмагомедова, первый турнир пройдёт во Флориде в октябре или ноябре.

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