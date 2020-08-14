Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Петербурге чиновник Госстройнадзора Виталий Пономарев отправился в СИЗО до 10 октября по делу о взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Пономареву вменяют получение взятки в крупном размере. По версии следствия, с 3 августа он, возглавляя отдел надзора за специальными видами работ петербургского Госстройнадзора, вместе с начальником сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светланой Соловьевой сговорился с посредником в пользу ООО «Теорема-Терминал».

Компания строила многофункциональный комплекс на проспекте Обуховской Обороны, 295 АС. Чтобы «не выявлять нарушения», Пономарев получил 500 тыс. рублей, считает следствие.

Обвинение Пономареву предъявили 12 августа.

«В процессе Пономарев пояснил, что совсем ничего не помнит о событиях, которые были 3 августа 2018 года. Скрываться ему некуда, заграничного паспорта у него нет, давление обещал ни на кого не оказывать. Адвокаты просили домашний арест и предлагали в залог квартиру за 6 000 000 рублей», — пояснили в суде. Но суд остался глух к этим ходатайствам — Пономарев отправился в СИЗО.

Его предполагаемую подельницу Светлану Соловьеву отправили под домашний арест — также до 10 октября. Как пояснили в суде, она сотрудничает со следствием и дает признательные показания.