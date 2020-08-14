Москва, 14 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Ситуация на внутреннем валютном рынке 14 августа остается прежней. Курсы ведущих валют остаются в коридоре последних девяти торговых дней, снимая перекупленность после резкого роста в июле, в ожидании новых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Доллар и евро растут синхронно на 0,7% до 73,40 руб. и 86,80 руб. соответственно. Такое поведение повышает шансы продолжения нисходящей валюты с выходом выше 74,50 руб. и 88,00 руб.

Новый импульс может начаться уже на следующей рабочей неделе, хотя не исключено, что консолидация на текущих уровнях все-таки продлится еще неделю-две и неблагоприятным окажется не конец августа, а старт сентября.

Среднесрочные перспективы национальной валюты выглядят незавидными. Приближение ноябрьских выборов в США будет ограничивать желание нерезидентов сохранять позиции в рубле.

Приход в Белый дом демократа Джо Байдена может привести к усилению санкционного нажима, который может затронуть и госдолг в рублях. К этому времени иной оборот могут принять и отношения между США и Китаем, что приведет к ухудшению отношения к активам из развивающихся рынков.

Выход котировок ведущих валют вверх из текущей консолидации после выходных может последовать в случае неожиданного поворота событий после запланированного на выходные нового раунда переговоров между США и Китаем по поводу исполнения первой фазы торгового соглашения.

Последние события вокруг поставок оружия Тайваню, запрета в США TikTok и WeChat, не говоря уже о расширении ограничительных мер в отношении чиновников двух стран создают не благоприятную атмосферу для обсуждения, что потенциально может подорвать текущие относительно высокие риск-аппетиты.

О возможности реализации такого сценария указывает и провал переговоров между республиканцами и демократами в отношении третьего пакета стимулов, которые в итоге могут быть возобновлены лишь осенью. За последние сутки позиции переговорщиков так и не сблизились и нет предпосылок для появления в них конструктива.

Слабость рубля в пятницу обусловлена ситуацией на рынке энергоносителей и в целом коррекционных настроениях на финансовых рынках. Ценам на нефть не удалось взять рубеж в $45 на эффекте от обнадеживающего еженедельного отчета от минэнерго США.

Ведомство сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей при росте загрузки НПЗ на 1,4 п. п. и сокращении добычи на 300 тыс. барр./сутки. Теперь фокус сместился на прогнозы сокращения потребления черного золота в этом году на 100 тыс. барр./сутки в отчете ОПЕК и на 140 тыс. барр./сутки по оценкам МЭА», — считает эксперт.

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