Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2020, 13:15 — ИА Регнум. На Камчатке власти не исключают возвращение к дистанционному обучению школьников в случае ухудшения эпидобстановки и все структуры должны быть к этому готовы. При этом глава региона считает неприемлемым полный отказ от очной формы обучения и замену его дистанционным. Владимир Солодов уверен, что образование должно быть обязательно очным, а дополнять его можно и нужно современными дистанционными формами, об этом он заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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«Является ли дистанционное обучение заменой традиционному? Конечно, нет, это невозможно, потому что задача обучения — это не передать знания, а сформировать личность. Это ценности, социализация, дети должны иметь возможность на перемене поиграть в футбол, и это не менее важно, чем занятие по географии, которое они слушают перед этим. Дети должны учиться работать в командах, должны и пройти через определённые конфликты, в обществе пожить школьном. А это невозможно сделать, сидя перед экраном компьютера. Поэтому очевидно — нужно традиционное обучение. Другое дело, что и без дистанционного образования мы тоже не обойдёмся, потому что дистанционное как дополнение открывает безграничные возможности. Сейчас возможности учиться в интернете колоссальные. Необходимо так называемое смешанное обучение, когда есть база безусловно очная и дополнение в виде дистанционного. Дай бог, мы вернёмся к традиционному обучению, но это не значит, что не повторится такая же ситуация, нужно быть готовыми, чтобы мы сразу, условно, по нажатию кнопки разворачивали вот это дополнение к очному обучению», — считает Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение нового учебного года возможен возврат к дистанционной форме обучения. Об этом заявил в пензенской гордуме и. о. начальника управления образования Федор Клемин.