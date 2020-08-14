Скопье, 14 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 13 августа вручил главе Социал-демократической партии Македонии Зорану Заеву мандат на формирование правительства. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Зоран Заев

Однако после встречи с лидером ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християном Мицкоски президент подчеркнул, что пост не передается Заеву автоматически и он будет вынужден вернуть его в случае, если не получит поддержки парламентского большинства (61 голос из 120) в течение 20 суток.

Напомним, партия Заева с незначительным отрывом получила первенство на выборах, обойдя другую крупную партию ВМРО-ДПМНЕ (СДСМ получила 46 голосов, ВМРО — 44), однако для получения мандата СДСМ теперь необходимо получить поддержку еще как минимум 15 албанских депутатов.

Поскольку албанские партии не сделали однозначных заявлений о вступлении в коалицию с СДСМ, ряд депутатов потребовали у президента объяснить, как Заев мог получить пост не заверив парламентского большинства.