Киев, 14 августа, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Власти Украины не преувеличивают, но и не приуменьшают значение российских учений «Кавказ-2020», и внимательно следят за развитием событий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дать отпор

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Украинскому радио» сегодня, 14 августа.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине ранее неоднократно заявляли, что учения «Кавказ-2020» могут быть прикрытием для якобы вооруженного вторжения России на юг Украины ради того, чтобы таким образом обеспечить Крым пресной водой. Такого рода заявлениями отметился даже официальный представитель МИД, один из заместителей Кулебы Василий Боднар. В данном интервью Кулебе также напомнили, что, по мнению экспертов, учения могут стать «прикрытием для агрессии», попросив прокомментировать эту информацию.

Глава МИД заявил, что у властей Украины есть опыт, который заключается в том, что «может произойти что-то в любой момент, и ты должен быть всегда готовым к любому развитию событий».

«Внимательно следим за развитием событий, работаем с нашими партнерами… внимательно будем мониторить маневры российских Вооруженных сил. Здесь задача не только для МИД, а для минобороны, для разведки — для того, чтобы Украина была готова в военном плане к любому развитию событий», — сказал дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все заявления из Киева о возможном военном нападении «полной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине».