Лондон, 14 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Jaguar XF Sportbrake. Снимки с авто размещены на сайте Motor1.

Motor1 Растайлинговый Jaguar XF Sportbrake

Снимки, судя по всему, были сделаны на дорожных тестах будущей новинки.

Несмотря на камуфляж, можно заметить, что передние фонари имеют более угловатую форму, чем у актуальной модели, а фальшрадиаторная решетка получила более чёткие углы. Что касается переднего бампера, то он также немного отличается от того, который установлен на нынешней версии модели.

Ожидается, что обновлённый автомобиль получит модернизированные дизельные моторы, которые будут соответствовать требованиям по выбросам RDE2. Среди силовых агрегатов вполне может оказаться трёхлитровый V6 с наддувом.

Ожидается, что продажи обновлённой модели Jaguar XF начнутся в 2021 году.

Ранее в России прошёл тесты электромобиль Jaguar I-PACE. Авто с электрическим силовым агрегатом смогло проехать на одном заряде путь из Москвы в Воронеж. Это расстояние равно 500 км.

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