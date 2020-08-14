Ярославль, 14 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков обещал привести в порядок Волжскую набережную к Дню города, который будет отмечаться 13 сентября. Об этом глава города написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков на набережной

Состояние одной из самых популярных прогулочных зон в Ярославле раскритиковали жители. Во многих местах плитка просела и отвалилась. Владимир Волков вместе с подчиненными посетил набережную и убедился в том, что проблемы есть.

«10 лет назад в благоустройство набережной было вложено очень много средств. Сейчас мы стараемся своими силами восстанавливать напольную «гуляющую» плитку, повреждённые места после зимнего ледяного плена. Где-то отсутствуют облицовочные гранитные плиты. Часть из них сотрудникам Горзеленхоза удалось поднять из воды и сохранить, а часть, к сожалению, утрачена безвозвратно», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам мэра, в разрушении набережной виновата не только стихия, но и сами ярославцы.

«Увы, есть и вандалы, которые ломают скамейки, разрисовывают граффити и отламывают гранитные плиты. В этом направлении будем усиливать работу с видеонаблюдением и отработкой всех случаев с полицией. Если вдруг кто-то станет свидетелем варварского отношения, просьба сообщить об этом в соответствующие органы или мэрию Ярославля», — написал Владимир Волков.

Мэр Ярославля поставил перед подчиненными задачу: к Дню города максимально привести территорию в порядок.