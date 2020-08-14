Кострома, 14 августа, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Костромской области по официальным данным на 14 августа SARS-CoV-2 выявили ещё у 47 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние 24 часа в регионе скончался ещё один заболевший COVID-19. Пациенту было более 80 лет, он имел ишемическую болезнь сердца. Таким образом, за всё время пандемии в области скончались 34 инфицированных человека.

Общее количество заболевших составило 2793, из них 2027 выздоровели. В больницах области под наблюдением врачей находятся 123 пациента, трое из них на поддержке аппаратов ИВЛ. Домашнее лечение прописали ещё 609 людям.