Иркутск, 14 августа, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Представители «Родины» и «Гражданской платформы» Максим Евдокимов и Григорий Вакуленко соответственно написали заявления об отказе от участия в выборах губернатора Иркутской области. Они были зарегистрированы в качестве кандидатов 7 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как передаёт портал IRK.ru, заявление политиков не подлежит отзыву.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов сократилось до пяти человек. Это либерал-демократ Андрей Духовников, Лариса Егорова из «Справедливой России», самовыдвиженец и действующий врио главы региона Игорь Кобзев, Геннадий Щадов из КПСС и представитель КПРФ Михаил Щапов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре помимо досрочных губернаторских выборов в Иркутской области будут избираться 12 мэров, 35 глав, а также депутаты муниципальных дум (43 кампании).

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