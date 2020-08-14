Салехард, 14 августа, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В правительство Ямала на должность директора регионального департамента имущественных отношений назначен Сергей Черняев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Сергей Черняев

Сергей Черняев родился в 1981 году в Ханты-Мансийске. Имеет два высших образования по специальностям юриспруденция и таможенное дело. В 2017 году Сергей Черняев занимал должность первого заместителя генерального директора в «Агентстве инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа», затем возглавляя АО «Корпорация развития».

Перед новым главой департамента имущественных отношений ЯНАО губернатором региона Дмитрием Артюховым поставлена задача по повышению эффективности управления имуществом, обеспечению открытости процедур, связанных с земельными и имущественными отношениями.