Иваново, 11 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Ивановской области к очному обучению возвращают учеников всех классов в общеобразовательных школах, также постепенно в очный режим работы переводятся организации дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 11 ноября.

Mosreg.ru Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

С 15 ноября в Ивановской области возобновится очное обучение для школьников с пятого по восьмой и десятого классов. Пока ученики этих классов обучаются дистанционно, очно на занятия вышли только ученики младших и выпускных классов.

Также с 15 ноября к очному режиму работы разрешено вернуться организациям дополнительного образования — в первую неделю разрешается очное проведение индивидуальных занятий, а с 22 ноября — всех занятий.

«С 22 ноября все организации дополнительного образования детей смогут работать в штатном режиме», — сообщила на брифинге зампред правительства региона Ирина Эрмиш.

На 11 ноября в Ивановской области подтверждено 57 833 случаев заражения коронавирусом, 231 человек заразился за последние сутки. Выздоровели 49 488 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, скончались 1942 человека.