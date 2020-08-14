«Аэрофлот» с 15 августа возобновит полёты в Женеву
Москва, 14 августа, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет авиаперелёты в Швейцарию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
Первый рейс запланирован на 15 августа в Женеву.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. Первыми странами, куда были разрешены полёты, стали Турция, Великобритания и Танзания. Позднее в правительстве РФ решили дополнить список Швейцарией.