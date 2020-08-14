Москва, 14 августа, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет авиаперелёты в Швейцарию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Первый рейс запланирован на 15 августа в Женеву.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. Первыми странами, куда были разрешены полёты, стали Турция, Великобритания и Танзания. Позднее в правительстве РФ решили дополнить список Швейцарией.