Токио, 14 августа, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota выпустил особую версию Sequoia с черными акцентами в экстерьере. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Toyota Внедорожник Sequoia

Стоит отметить, что Toyota Sequoia актуального поколения продаётся уже около 13 лет.

Чтобы немного «освежить» модель автокомпания решила добавить новый оттенок в цветовую палитру авто.

Особая вариация называется Nightshade Edition. Стоит такая машина от 60 120 долларов (около 4,4 млн рублей). Версия с приводом 4×4 стоит дороже — 63 345 долларов (около 4,6 млн рублей).

Собрана особая серия на базе комплектации Limited. Кроме чёрного оттенка автомобиль дополнительно обладает оттенками: Magnetic Gray и Blizzard Pearl.

Также автопроизводители оснастили Nightshade Edition затемнённые логотипы, заниженную решетку радиатора, молдинги и другие элементы. Внутри машины везде использована черная отделка.

Стоимость самой простой комплектации новинки начинается от 50 100 долларов (около 3,67 млн руб.), а цена топовой версии Platinum равна 69 375 долларов (около 5,08 млн руб.).

Ранее компания Toyota создала спецсерию Camry Black Edition. Авто имеет чёрный Х-образный элемент фасада и чёрный контур по краю переднего и заднего фонарей. Модель собрана в честь 40-летия выпуска первого Celica Camry.

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