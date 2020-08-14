Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день не занимается продажей вакцины от коронавируса за границу. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Мы пока ничего не продаем [за границу]. Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день данный процесс «идёт».