Чебоксары, 14 августа, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Причиной затопления пешеходной части залива в Чебоксарах стало затопление одного из водовыпусков. Об этом заявляет МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».

Cap.ru Пешеходную часть залива затопило

Затопление произошло в условиях дождливой погоды. В управлении сослались на строительство сооружений очистки дождевых стоков, в результате чего «при подтоплении аккумулирующей ёмкости был затоплен один из водовыпусков». Отмечается, что ремонт колодца и работы по благоустройству набережной начнутся «по завершении ливней».

«В настоящее время дождевые стоки с тротуара сбрасываются через отверстия в парапете в залив. Место скопления поверхностных стоков ограждено сигнальной лентой», — говорится в сообщении.

ЧП произошло и в микрорайоне Солнечном, где 13 августа «произошло вымывание на дорогу песка».

Отметим, что Чувашию накрыли дожди, в том числе ливневые. В результате затопило пешеходную часть залива — вплоть до металлических ограждений, которые едва видны из-под воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Чебоксар, ссылаясь на непогоду, перенесли с 15 августа на «следующую неделю» открытие после ремонта и реконструкции проспекта Ивана Яковлева и Сугутского моста.

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