Тюмень, 14 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Под Тюменью в лесном массиве были обнаружены старые медицинские карты пациентов городской поликлиники №3. Фотографии с места находки были выложены в паблике «ЧС Тюмень».

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В карточках зафиксирована информация о здоровье тюменцев, а также их персональные данные с телефонами и адресами проживания. На титульном листе карт отчётливо видны надписи «умер» или «умерла». Комментаторы публикации выразили заслуженное негодование таким преступным отношением к информации о скончавшихся гражданах.

В гневную дискуссию вступила с разъяснением пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

«Есть определённые категории карточек, которые подлежат утилизации. Поликлиника заключает договор с организацией, которая осуществляет утилизацию и подтверждает этот факт соответствующими документами. Третья городская поликлиника в последний раз передавала документы на утилизацию в 2019 году. Ваше абсолютно справедливое негодование должно быть направлено на исполнителей, которые не выполнили свои обязательства по договору», — отметила пресс-секретарь департамента.

Александра Малыгина также сообщила, что инцидентом с брошенными в лесу медкартами займутся правоохранительные органы.