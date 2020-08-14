В лесу под Тюменью обнаружена свалка медицинских карт
Тюмень, 14 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Под Тюменью в лесном массиве были обнаружены старые медицинские карты пациентов городской поликлиники №3. Фотографии с места находки были выложены в паблике «ЧС Тюмень».
В карточках зафиксирована информация о здоровье тюменцев, а также их персональные данные с телефонами и адресами проживания. На титульном листе карт отчётливо видны надписи «умер» или «умерла». Комментаторы публикации выразили заслуженное негодование таким преступным отношением к информации о скончавшихся гражданах.
В гневную дискуссию вступила с разъяснением пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
Александра Малыгина также сообщила, что инцидентом с брошенными в лесу медкартами займутся правоохранительные органы.