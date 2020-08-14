Ростов-на-Дону, 14 августа, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Ростовской области необходимо ускорить строительство Ростовского транспортного кольца. Об этом в ходе встречи с донским губернатором Василием Голубевым сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передаёт ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru Строительство дороги

«Реализация проекта кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону не только решит проблемы транспортного сообщения в южном направлении, но и даст толчок развитию жилищного строительства вдоль транспортного кольца. Затягивать процесс не стоит», — отметил вице-премьер России.

Протяжённость дорожного объекта составляет 110 км. Строительство ведётся с 2017 года. В настоящее время реализуются проекты 12 транспортных артерий, включая создание обхода Аксая и третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону.

До 2024 года на строительство Ростовского транспортного кольца планируется направить 100 млрд рублей.