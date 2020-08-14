Кемерово, 14 августа, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея нашёл фрагмент яйца, возрастом 125 млн лет. Находка обнаружена на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе — на местонахождении Шестаково-3. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России и второй — на Шестаковском комплексе, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Администрация правительства Кузбасса Фрагмент яйца динозавра, найденного в Кузбассе

Осколки скорлупы найдены в слое мелового периода в форме вытянутого эллипса. Здесь в 2014 году обнаружена костеносная линза с массовым захоронением скелетов пситтакозавров сибирских.

Сейчас фрагмент яйца находится в полевой лаборатории. Учёным предстоит определить, какому виду древних животных оно принадлежало. Также будет изучено микростроение скорлупы, а для воссоздания формы яйца проведено 3D-сканирование. Затем находку поставят на государственный учёт.