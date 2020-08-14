Москва, 14 августа, 2020, 07:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило закрытый конкурс с начальной ценой 260 млн рублей. В рамках него планируется выбрать компанию, которая займётся опытно-конструкторской работой по разработке комплекса для динамических исследований и ускоренных испытаний перспективной военной автомобильной техники, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Итоги конкурса подведут 2 октября 2020 года. Аванс по контракту составит 50%. Размер обеспечения заявки — 13 млн рублей. При этом лимиты бюджетных обязательств по годам составляют: в 2020 году — 40 млн рублей, в 2021 году — 120 млн рублей и в 2022 году — 100 млн рублей.

Выполнить работу должны до 10 ноября 2022 года.

Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу и финансируется из федерального бюджета.