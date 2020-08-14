Ижевск, 14 августа, 2020, 03:53 — ИА Регнум. За сутки в арбитраж Удмуртии от АО «Газпром газораспределение Ижевск» поступило 14 исков к управляющим компаниям-должникам. Все исковые заявления зарегистрированы 12 августа 2020 года, и часть уже принята к производству в упрощенном порядке, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Среди должников есть и муниципальная управляющая компания — МУП г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания — Спецдомоуправление». С неё требуют долг в размере 395 553 рублей.

Претензии у поставщика газа есть и к ТСЖ «Пушкинская-122», с которого взыскивают 17,7 тыс. рублей.

Размер задолженности варьируется, но это далеко не первый этап массового взыскания долгов.

Напомним, истец является газораспределительной организацией, предоставляет услуги по всей республике. Ежегодно АО поставляет потребителям Удмуртии около 3 млн кубометров природного газа. В зоне ответственности предприятия — 1506 населённых пунктов и 570 промышленных предприятий.