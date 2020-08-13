Донецк, 13 августа, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Об обстреле украинскими военными села Саханка в ДНР сообщает 13 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Обстрел ВСУ устроили в 12:50 мск. Применялось стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 августа ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР.

За предыдущие сутки, 12 августа, обстрелов не было, но ВСУ пять раз нарушили режим дополнительных мер контроля, договорённость о котором достигнута на последней заседании Контактной группы в конце июля.