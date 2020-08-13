Амман, 13 августа, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Правительство Иордании выразило надежду, что мирное соглашение между Израилем и ОАЭ станет толчком к возобновлению Ближневосточного урегулирования и признанию израильской стороной Палестины, 13 августа сообщает агентство Reuters.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

«Если Израиль отнесется к этому как к стимулу для прекращения оккупации… это продвинет регион к справедливому миру» , — заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о возобновлении дипотношений.

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