Красногорск, 13 августа, 2020, 23:20 — ИА Регнум. В Подмосковье активисты Всероссийского общества охраны природы за три года своей деятельности собрали в регионе около 100 тонн мусора. Об этом сообщается 13 августа на официальном портале правительства Московской области.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

Помимо этого, экоактивисты собрали 27 тонн батареек, 843 тонны макулатуры и 23 тонны пластиковых крышек. Также за три года было организовано 57 субботников. Представители Всероссийского общества охраны природы провели просветительские уроки по экологической тематике и тренинги в более чем в 300 образовательных учреждениях и 68 в коммерческих организациях Подмосковья.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, регион стал лидером среди субъектов РФ по раздельному сбору отходов.

«Это стало возможным благодаря активной вовлеченности жителей и активистов в этот процесс. Уже можно сказать, что более 65% населения области активно сортирует отходы, внося огромный вклад в экологичность и чистоту региона», — сказал Велиховский.