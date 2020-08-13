Войска США могут появиться в Словении
Любляна, 13 августа, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские войска могут появиться в Словении. Об этом он сказал сегодня после переговоров с премьер-министром этой страны Янезом Яншей.
U.S. Army
Американские войска готовятся к переброске
По словам Помпео, США передислоцируют свои войска в Европе и вполне возможно, что части американских вооруженных сил могут появиться в Словении.
Напомним, что США приняли решение вывести часть своих войск их Германии. некоторые подразделения будут отправлены домой в США, некоторые в другие страны Евросоюза, в частности, в Польшу.
В Пентагоне заявили, что переконфигурация американских войск в Европе нужна для сдерживания России.