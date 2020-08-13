Ла-Пас, 13 августа, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Перенос даты выборов в Боливии на 18 октября 2020 г. поддержан нижней палатой боливийского парламента, сообщила 13 августа Многонациональная законодательная ассамблея в Twitter.

Artur Jan Fijałkowski Карта-флаг Боливии

Члены палаты депутатов большинством голосов одобрили закон о переносе даты выборов.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Боливии должны были состояться 6 сентября 2020 г., но их было предложено перенести из-за связанных с пандемией коронавируса карантинных ограничений.

Инициировал перенос боливийский ЦИК. Это было сделано без соблюдения правовых процедур — без согласования с депутатами, в итоге в стране начались протесты.

Теперь нарушение исправлено: инициатива прошла согласование пока что в нижней палате парламента — палате депутатов.