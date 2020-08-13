Наследный принц Абу-Даби приглашён в Иерусалим
Иерусалим, 13 августа, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Предложение посетить Иерусалим с визитом сделал израильский президент Реувен Ривлин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в заявлении, опубликованном 13 августа.
Prime Minister's Office (India)
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
При этом Ривлин поздравил наследного принца, а также израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа с историческим событием — договорённостью между Израилем и ОАЭ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ и Израиль достигли 13 августа договорённости о полной нормализации отношений. США выступали посредником.