Барселона, Испания, 13 августа, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал игру главного бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Напомним, что «каталонцы» сыграют с «мюнхенцами» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Богдан Заяц Роберт Левандовски

«Он отличный футболист, но я думаю, что он не сравниться по уровню с Месси. Думаю, это понятно.

Да, он действительно проводит отличный отрезок, ему очень хорошо помогают многие партнеры по команде.

Он хорош, но Лео тоже. Мы видели это против «Наполи». Хорошо, что эти футболисты, и мы можем этим наслаждаться», — приводит слова Сетьена испанский портал Marca.

В минувшем сезоне Бундеслигр Левандовски набрал 38 (34+4) очков по системе «гол+пас» в 31 матче.