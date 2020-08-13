Ярославль, 13 августа, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд приговорил предпринимателя Владимира Руденко к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает ГТРК «Ярославия».

Владимир Руденко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении директора компании «Корпоративный кейтеринг» было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Компания поставляла питание в Ярославскую областную психиатрическую больницу. Согласно контракту, в питание должна была добавляться сухая белковая смесь. По данным следствия, в 2015—2017 годах смесь в пищу не добавлялась, а выделенные на это бюджетные деньги были похищены. Сумма ущерба составила более 17 млн рублей.

Сам Владимир Руденко с обвинением не соглашался, полагая, что стал жертвой монополиста — производителя смеси. Между тем суд вынес предпринимателю обвинительный приговор, он был взят под стражу в зале суда.

Владимир Руденко известен в Ярославле. Он являлся руководителем и учредителем ряда компаний в сфере общественного питания: «Социальное питание», Социальная сфера», «Комбинат социального питания». Возглавляемые и учрежденные Руденко компании являлись крупнейшими поставщиками питания в учреждения социальной сферы Ярославской области. Вместе с ним в некоторых фирмах директором и учредителем являлся сын бывшего губернатора области Сергея ВахруковаМаксим Вахруков.