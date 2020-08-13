Москва, 13 августа, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба организации.

Дмитрий Голубович Леонид Слуцкий

Решение о дисквалификации принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Помимо отстранения, Слуцкий получил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Отмечается, что Слуцкий наказан за оскорбительное поведение в отношении официального лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа матч «Рубина» и «Локомотива» завершился судейским скандалом. В перерыве встречи главный арбитр Сергей Иванов удалил Слуцкого, показав тому красную карточку, после споров, возникших из-за эпизода с неназначением пенальти.