Донецк, 13 августа, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Пять нарушений условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня на границе с ДНР допустила Украина за сутки 12 августа, сообщает 13 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Так, со стороны украинской армии был задействован беспилотник в районе посёлка Шумы под Горловкой.

Также ВСУ, проводя инженерные работы (что само по себе является нарушением режима), применяли окопные заряды в районе Шумов и в районе контролируемых Украиной населённых пунктов Новотроицкое и Новолуганское.

Обстрелов территории ДНР ВСУ за минувшие сутки не проводили.

Напомним, за сутки 11 августа ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня. Были обстреляны из автоматических гранатомётов посёлок шахты «Трудовская» и село Дзержинское в Новоазовском районе.