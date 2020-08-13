Пермь, 13 августа, 2020, 21:05 — ИА Регнум. В Перми 1 сентября для детей откроются 259 детских садов и 172 школы. Об этом в соцсетях написал мэр Дмитрий Самойлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Также будет работать 71 учреждение допобразования. Как пишет Накануне.Ru, при приёмке проверяющие сделали акцент на соблюдении санитарных мер. Бесконтактные термометры, бактерицидные рециркуляторы, а также антисептики есть в каждом здании, а запас дезинфицирующих средств предстоит пополнять.

Все работники пищеблоков, а также сотрудники, занятые на раздаче еды, должны быть в перчатках и масках. Также обязательна дезинфекция помещений и не реже раза в неделю — генеральная уборка. В меню главным образом будут термически обработанные блюда. Для учащихся первого-четвёртого классов организуют бесплатное горячее питание. Кроме того, за каждым классом закрепляют свой кабинет, перемены будут в разное время, а перед каждой сменой предстоит проводить обработку помещений.