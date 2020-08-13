Помпео предложил Палестине использовать соглашение Израиля и ОАЭ как шанс
Вашингтон, 13 августа, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Палестинской стороне предоставляется шанс договориться с Израилем о мире, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 13 августа заявлении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Майк Помпео
Комментируя договорённость Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений, американский дипломат назвал её «шагом в верном направлении».
«Надеюсь, что палестинцы также воспримут это должным образом — как историческую возможность мира и стабильности на Ближнем Востоке».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о нормализации отношений. При этом в Абу-Даби заявили, что ждут от Израиля договорённости с Палестиной.