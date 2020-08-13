Москва, 13 августа, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев избежал травмы в матче первого тура с подмосковными «Химками». Об этом 13 августа сообщает пресс-служба сборной России в Twitter.

Новикова Юлия Алан Дзагоев

«Отличные новости! Алан Дзагоев избежал травмы в матче первого тура с «Химками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа ЦСКА обыграл «Химки» со счётом 2:0 в первом туре сезона 2020/21 чемпионата России. Дзагоев забил гол, но потом покинул поле из-за травмы.

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