Абу-Даби, 13 августа, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Посольство ОАЭ в городе Иерусалиме будет открыто только тогда, когда Израиль и Палестина подпишут соглашение, передаёт 13 августа Sky News Arabia.

Иерусалим

С таким заявлением выступил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш.

Гаргаш «Эмираты не откроют посольство в Иерусалиме, пока не будет достигнуто окончательное соглашение между палестинцами и израильтянами».

Он пояснил, что Абу-Даби рассчитывает на «оживления мирного процесса» между Израилем и Палестиной. Эмираты стремятся к «заморозке аннексии палестинских земель Израилем».

По словам Гаргаша, ОАЭ хотят, чтобы Израиль и Палестина признали друг друга как государства, и «призывают к возобновлению переговоров» между двумя этими странами.

Эмиратский дипломат осудил попытки Израиля аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана. По его словам, если это произойдёт, Палестина и Израиль уже никогда не смогут договориться о мире.

Читайте также:Трамп объявил о заключении мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаргаш после достигнутой с Израилем договорённости о нормализации отношений заявил, что без США она бы не удалась.