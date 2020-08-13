Кострома, 13 августа, 2020, 20:19 — ИА Регнум. В посёлок Ветлужский, расположенный в городе Шарья Костромской области, 14 августа приедет американский киноактёр Стивен Сигал. Об этом на личной странице ВКонтакте в четверг, 13 августа, сообщил глава городского округа Шарья Эдуард Неганов.

Кадр из х/ф «Вне досягаемости». Реж. По-Чин Леонг. Стивен Сигал в роли Билли Рэя Лэсинга

Цель визита актёра — открытие XIX летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора. В костромской глубинке мировая знаменитость пробудет около двух часов. За это время Сигалу предстоит принять участите в церемонии открытия игр, провести мастер-класс по сдаче норм ГТО и раздать шарьинцам автографы. Местом встречи станет стадион педагогического коллежа в поселке Ветлужском.

Как пояснили ИА REGNUM в администрации города, в ожидании ажиотажа в Шарье перекрыли главные городские улицы. Всех гостей церемонии обязуются обеспечить масками и антисептиками.

Отметим, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Костромской области с 13 августа отменили праздники в ресторанах и кафе. На мероприятия на свежем воздухе, в том числе спортивные игры и события Дня города и области, запрет не распространился.