Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Болельщики петербургского «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком команды в сезоне 2019−2020 годов, сообщает пресс-служба клуба на своей официальной странице в «Твиттере».

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

В прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» взяли национальный трэбл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

31-летний Дзюба принял участие в 37 матчах во всех турнирах, набрав 37 (21+16) очков по системе «гол+пас». Игрок стал лучшим бомбардиром клуба.