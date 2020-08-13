Кострома, 13 августа, 2020, 20:13 — ИА Регнум. Стоимость поездок в такси по Костромской области, возросшая после снятия режима самоизоляции, снизится в сентябре 2020 года. Таким предположением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась руководитель пресс-службы сервиса «Везёт» Зоя Австрийская.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«Основываясь на опыте прошлых лет, могу предположить, что в сентябре уровень цен стабилизируется и будет соответствовать обычным докарантинным показателям. В сентябре городское движение станет более активным, в том числе за счёт школ и вузов. К тому же к этому времени водители начнут возвращаться на работу в такси, это закономерное сезонное явление», — сказала эксперт.

Во время режима самоизоляции, продлившегося в регионе с 1 апреля по 12 июня 2020 года, агрегаторы столкнулись со снижением спроса и закономерным уменьшением цен на поездки. В то же время часть водителей, работающих на арендованных машинах, ушли из такси из соображений безопасности и в поисках более выгодной работы.

«Во время самоизоляции, когда люди практически не ездили на такси, стоимость поездок снизилась в несколько раз. Это дало нам новых клиентов, которые получили возможность передвигаться по городу за небольшую стоимость. С другой стороны, водителям на арендованных автомобилях было очень невыгодно работать, и они уходили в другие сферы. После снятия ограничений на рынке произошёл дисбаланс — за две недели июня мы выросли до уровня докарантинных показателей марта по спросу. Однако предложение не дотягивало до спроса — водители возвращались к нам чуть медленнее, чем клиенты»

Смещение рыночного баланса спрос-предложение привело к поднятию цен на услуги такси. Костромичи восприняли информацию неоднозначно. В социальных сетях горожане обвиняли водителей в наглости, называя цены на поездки «самолётными» и «издевательскими». Ситуация с негативом и обвинениями не уникальна для Костромской области, считает Австрийская.

«Возмущение происходит из-за того, что люди не понимают, как осуществляется ценообразование. Не кто-то сверху решает, какая будет цена за километр. Есть определённый алгоритм, который видит много вводных: ситуацию на дорогах, спрос, предложение, погодные условия. Он анализирует данные, чтобы стоимость поездки была адекватна ситуации.

Конечно, за несколько месяцев ограничений клиенты привыкли к снижению и не хотят воспринимать прежние цены. Но они формируются опять же исходя из баланса спроса — предложения. Спрос есть, а предложение до него немного не дотягивает. Арифметика простая: если человек выходит улицу, хочет уехать на такси, а вокруг него 5 машин, то стоимость будет 100 рублей. Если такси вызывают 6 человек, а вокруг них 5 машин, стоимость будет выше, чтобы дополнительные водители приехали в этот район или вышли на линию. Это обычная рыночная ситуация», — подытожила представитель сервиса «Везёт».

Отметим, что, по прогнозам аналитиков компании Sberbank CIB, к концу 2020 года российский рынок агрегаторов такси покажет рост на 7,25% по числу заказов. Восстановиться после «коронакризиса» перевозчикам поможет переориентация на услуги доставки и страх россиян перед поездками в общественном транспорте.