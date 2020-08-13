Вашингтон, 13 августа, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение, которое способно привести к полной нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами. Об этом Трамп написал сегодня, 13 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Огромные прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими Великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — пишет Трамп.

В Белом доме уточнили, что мирное соглашение между Израилем и ОАЭ стало результатом длительных трехсторонних переговоров с участием США. Переговоры были заметно активизированы в последнее время. В них принимали участие зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман и американский посланник на Ближнем Востоке Ави Берковиц, а также госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Мирное соглашение было закреплено сегодня телефонным разговором между Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и шейхом Мохаммедом бин Зайедом, наследным принцем Абу-Даби.

В совместном заявлении лидеров трех стран сказано, что Израиль и ОАЭ согласились на полную нормализацию отношений.

Данное соглашение подразумевает, что Израиль остановит аннексию Западного берега реки Иордан. Кроме того, мусульманам будет предоставлен больший доступ к мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.

Кроме того, ОАЭ и Израиль немедленно расширят и ускорят сотрудничество в отношении лечения и разработки вакцины от нового коронавируса в условиях пандемии.