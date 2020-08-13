Военных США пообещали не использовать в беспорядках после выборов
Вашингтон, 13 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Американских военных не будут подключать к ликвидации беспорядков, если они начнутся после президентских выборов, сообщил 13 августа журналистам Джонатан Хоффман, официальный представитель Пентагона.
Военный чиновник сослался на положения американской конституции, согласно которой участие военных в «роли арбитра в политических спорах» не предусмотрено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти осудили действия властей Белоруссии по подавлению протестов после выборов.
В самих США протесты, спровоцированные очередным фактом полицейского произвола (на этот раз в отношении Джорджа Флойда, 25 мая 2020 г.), приобрели масштабный характер и стали ещё одним аргументом для противников действующей власти во внутриполитической борьбе Штатов.