Вашингтон, 13 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Американских военных не будут подключать к ликвидации беспорядков, если они начнутся после президентских выборов, сообщил 13 августа журналистам Джонатан Хоффман, официальный представитель Пентагона.

U.S. Air Force Американский спецназ

Военный чиновник сослался на положения американской конституции, согласно которой участие военных в «роли арбитра в политических спорах» не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти осудили действия властей Белоруссии по подавлению протестов после выборов.

В самих США протесты, спровоцированные очередным фактом полицейского произвола (на этот раз в отношении Джорджа Флойда, 25 мая 2020 г.), приобрели масштабный характер и стали ещё одним аргументом для противников действующей власти во внутриполитической борьбе Штатов.