Рим, 13 августа, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Власти США не намерены вводить пошлины на итальянские вина, заявили в четверг, 13 августа, руководители национальной ассоциации виноделов.

Steven Depolo Итальянское вино

Можно с уверенностью говорить, что этот вопрос не будет рассматриваться по крайней мере на нынешнем этапе переговоров, заявил глава ассоциации Эрнесто Аббона.

Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова также выразила свою удовлетворенность этим решением США, отметив, что возможное введение пошлин нанесло бы серьезный удар по экономике страны и что «сейчас неподходящее время для экономических войн».