В РФ обсуждается создание новых СанПиНов для цифровой образовательной среды, рассказал президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко в интервью «Российской газете». По его словам, такие переговоры ведутся с Роспотребнадзором.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

«Мы должны учитывать те угрозы и риски для здоровья, которые несет цифровизация. В то же время мы не можем не понимать, что это одновременно и мощный инструмент развития. Поэтому вопрос не в том, сколько минут можно сидеть за компьютером с новым монитором. Смотреть нужно гораздо шире: как организовать работу так, чтобы любые гаджеты помогали ребенку в учебе, а не вредили», — сказал Зинченко.

Другими словами, в РФ планируют устранить мощнейший пробел уже начатой цифровой реформы образования, о котором не раз писало ИА REGNUM, — отсутствие специализированных санитарных правил для обучения на компьютере в школе. Неужели услышана критика пионера детской цифровизации в России — проекта «Московская электронная школа» (МЭШ)?

Действующий СанПиН допускает использование электронных устройств, однако подробных рекомендаций нет. Не ясно, как быть с бликами, настройками оборудования, как вести обучение детей с ослабленным зрением. Тем временем в школах Москвы интерактивные доски и смартфоны стали обязательными.

Зинченко анонсировал и другой глобальный проект — исследование «Растём в России», аналога масштабов которого, по его словам, не было полвека:

«Цель — изучить развитие детей от первых лет жизни до старшей школы. Понять, как цифровая среда воздействует на их психику и поведение. Какие новые способы получения знаний наиболее эффективны и что особенно влияет на успех. Как развивается память, внимание, мышление. Есть ли региональные особенности. Влияет ли, скажем, то, что ребенок одновременно учит и русский, и национальный языки… Нам важно понять, как ребенок осваивает социальные роли, если игра в дочки-матери трансформируется в формат мультика или приложения».

Mos.ru Московская электронная школа

По словам президента РАО, первый этап исследования рассчитан на четыре года, и результаты появятся в 2022 году.

«Почему это так важно? Полученные данные должны стать основой для трансформации системы образования, принятия управленческих решений», — поясняет Зинченко.

Но позвольте, разве управленческие решения до сих пор не приняты? В Москве уже несколько лет реализуется эксперимент «Московская электронная школа», окунувший детей в технологии с головой. По сути, президент РАО подтвердил, что столичные власти запустили проект наобум, без серьёзных исследований. И эффект, который в итоге получат дети, никто не знает. Ни медицинский, ни психологический, ни образовательный. А ведь МЭШ уже смело выходит за границы столицы, экспортируется в другие регионы.

Такое всеобъемлющее исследование необходимо было провести до масштабного образовательного эксперимента. Тогда действительно от него могли зависеть управленческие решения. Сейчас же, как представляется, его единственный смысл — оправдать уже принятые. Придать незаконным и опасным действиям легальную форму, а курс уже выбран.

Сейчас больше информации о «цифре» в школе принесли бы практические наблюдения за детьми, которые уже обучаются по новым технологиям. Все негативные последствия, которые есть у реформы, уже отражаются на детях. Деградируют ли они физически? Как меняются социальные навыки по сравнению со сверстниками, которые ещё обучаются «в реале»?

Впрочем, планы, о которых говорит Юрий Зинченко, всё же вселяют некоторый оптимизм, и от вопиющих проявлений электронной школы, есть надежда, помогут избавиться.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московская электронная школа» в учебном году 2018/19 заменил электронным оборудованием традиционный учебный инвентарь во всех учебных заведениях столицы.

Mos.ru Московская электронная школа

В адрес проекта и вовлечения детей в цифровизацию не раз звучала критика специалистов.

«Цифровизация школы очень вредна для ребёнка. Полноценный ум — это ум сердечный. Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому ведёт. Дети, которые приходят ко мне на приём, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный признак шизофрении — это отсутствие сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного общения с педагогами», — заявила детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева.

В учебных заведениях, где ввели электронное обучение, констатируют умственное отставание детей, отметила доцентр МГИМО Ольга Четверикова:

«Это опасный и незаконный эксперимент. Если применять технологии, последствия которых неизвестны, то это и есть эксперимент. Альтернативы МЭШ нет. Есть угроза физическому и психическому здоровью детей. Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка».