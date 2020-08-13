Колпино, Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексей Жуков, обвиняемый в получении крупной взятки, заключен под стражу на срок по 11 октября. Такое решение принял Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 13 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Жукову предъявлено обвинение. Жуков вину не признаёт, от дачи показаний отказывается», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты чиновника просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

По данным следствия, замглавы района 12 августа получил взятку в размере 446 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за подписание актов выполненных работ, оплату их исполнения, а также за общее покровительство. После получения денег он был задержан с поличным.

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По данным СМИ, в деле о взятке речь идет об уборке территорий в Колпино, за которые отвечают подведомственные районной администрации структуры.

Жукову грозит до 12 лет лишения свободы.