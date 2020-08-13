Элиста, 13 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся бури, сообщает ИА REGNUM. В управлении МЧС России по Республике Калмыкия уточнили, что погода испортится во второй половине дня 13 августа.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

Синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду. Непогода продержится в ряде территорий Калмыкии до утра 14 августа.

Спасатели призывают быть внимательными и осторожными, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, повозможности отказаться от поездок.