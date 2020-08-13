Пушков оценил слова Столтенберга о роли НАТО в ситуации на Украине
Пушков раскритиковал высказывание генсека НАТО о роли альянса в ситуации на Украине
Москва, 2 декабря, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Североатлантический альянс хочет нанести максимальный урон России, пытаясь одновременно минимизировать ущерб для себя, написал в своем телеграм-канале глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.
Так сенатор оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что этот военный блок не участвует в конфликте на Украине.
«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — отметил российский парламентарий.
Пушков предупредил, что такая деятельность Североатлантического альянса имеет риски для организации, поскольку «ситуация крайне подвижна». Он напомнил об инциденте с падением в Польше ракеты киевского режима, которую сначала называли «российской».
Сенатор добавил, что подобные происшествия могут «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно не допустить расширения конфликта на Украине за пределы украинской территории.