Москва, 2 декабря, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Североатлантический альянс хочет нанести максимальный урон России, пытаясь одновременно минимизировать ущерб для себя, написал в своем телеграм-канале глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Так сенатор оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что этот военный блок не участвует в конфликте на Украине.

«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — отметил российский парламентарий.

Пушков предупредил, что такая деятельность Североатлантического альянса имеет риски для организации, поскольку «ситуация крайне подвижна». Он напомнил об инциденте с падением в Польше ракеты киевского режима, которую сначала называли «российской».

Сенатор добавил, что подобные происшествия могут «перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно не допустить расширения конфликта на Украине за пределы украинской территории.