Ставрополь, 13 августа, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Системе управления экономикой в России требуются изменения. Для того чтобы достичь успехов в экономической сфере, требуется применить опыт развитых стран. А для этого требуется создать новый государственный институт, который будет заниматься реформированием экономики.

Kremlin.ru Борис Титов

Такое мнение высказал 13 августа на полях 11-го Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Нам надо по примеру стран, достигших успеха в экономических преобразованиях, изменить систему управления экономикой. <…> Необходимо создать новый государственный институт — штаб реформ, отделив его от текущей работы правительства», — цитирует Титова ТАСС.

По его словам, необходимо отделить управление развитием экономикой от управления ежедневными насущными проблемами экономики. Создание специального органа управления развитием доказало успешность в мировой практике, отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Титов также назвал основные функции такого госинститута. Это создание дорожных карт по реализации кластерных проектов в приоритетных секторах экономики и системы национального стратегического индикативного планирования на один год и на периоды от пяти и до 15 лет. Эти планы должны быть увязаны с бюджетной политикой, считает Борис Титов.