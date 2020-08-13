Нью-Йорк, США, 13 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Рыночная капитализация Apple на фондовом рынке США приблизилась к $2 трлн в ходе торговой сессии 13 августа на Уолл-стрит.

Эмблема Apple

Котировки Apple выросли на 1,6%, акции компании сейчас оцениваются в $457, а совокупная стоимость всего пакета почти достигла $2 трлн.

Рост котировок Apple тянет вверх «высокотехнологичный» индекс Nasdaq — через час после начала торгов индекс вырос на 61,59 пункта (0,56%), до 11 073,82 пункта.

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