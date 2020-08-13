Калуга, 13 августа, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход ремонта школы №3. В рамках проекта «Старым школам — новую жизнь», разработанного по предложению депутатов Городской думы, школа должны была быть отремонтирована ещё в 2019 году. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, из-за бюрократических проволочек и сложностей, связанных с тем, что здание школы является памятником архитектуры, ремонт был перенесён на 2020 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта школы №3

Были запланированы работы по ремонту фасада, кровли и инженерных коммуникаций. В настоящее время ремонт кровли выполнен на 70%, ремонт фасада — на 90%. К покраске фасада подрядчик приступит уже 13 августа и завершит его в течение двух дней. Фасад будет выкрашен в семь различных оттенков. Завершить ремонт кровли планируется к 18 августу, а выполнить работы в полном объёме — к 25 августа.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта школы №3

Глава городского самоуправления осмотрел кабинеты и внутренние помещения школы: в настоящее время там проводятся работы по косметическому ремонту. В сентябре — октябре ожидается ремонт спортивного зала. Также в планах у руководства школы обустройство внутреннего дворика для проведения линеек.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта школы №3

«Радует, что темп работ явно ускорился, — отметил Александр Иванов. — Также замечательно, что проектом предусмотрены интересные колористические решения для фасада. Школа № 3 — одна из старейших школ города и должна являться украшением центральной части Калуги. Последний раз капитальный ремонт здания проводился ещё в советские годы, благодаря программе «Старым школам — новую жизнь» здание полностью обновится, работа по развитию школы и благоустройству прилегающей территории будет продолжена под контролем депутатского корпуса».