Москва, 13 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Сплочённость всех политических сил Ливана поможет выходу из кризиса, усугублённого трагическими событиями 4 августа, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Ливана

Комментируя ситуацию на ливанской территории, российский дипломат заявила, что политическая обстановка в этой стране — «сугубо внутреннее дело Ливана». Москва сейчас, как и раньше, выступает за суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Ливана.

Затянувшийся кризис, по словам Захаровой, Ливан сможет преодолеть, если его политики объединятся и вместе начнут предпринимать «шаги в интересах разрядки напряжённости и отказа от насилия», а также по «предотвращению дальнейшего сползания ситуации к хаосу и точке невозврата».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия оказала помощь Ливану в преодолении последствий взрыва в порту, унёсшего жизни 171 человека.

Между тем у Ливана не решены не только новые проблемы, вызванные этим взрывом (в частности, продовольственные), но и политические, поскольку страна находится фактически в состоянии войны с Израилем.

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Остаются у Ливана и общие для всех стран вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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