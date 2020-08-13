Архангельск, 13 августа, 2020, 17:37 — ИА Регнум. На алмазном месторождении в Архангельской области добыли крупный алмаз ювелирного качества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

James St. John Алмаз

Камень в 45,5 карат был добыт в июле на месторождении имени М.В. Ломоносова ПАО «Севералмаз» (АЛРОСА). Ранее, в апреле 2020 года, на данном месторождении уже находили крупный алмаз — минерал коричневого оттенка весом 12,75 карата.

С 8 июля 2020 года обогатительная фабрика ПАО «Севералмаз» возобновила работу после двух месяцев антивирусных каникул. Работы на обогатительной фабрике продлятся до 8 октября 2020 года.